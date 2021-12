Pri ljubljanskem živalskem vrtu zaradi sečnje do petka nekatere prometne omejitve

Ljubljana, 1. decembra - Zaradi zagotavljanja varnosti bo Mestna občina Ljubljana na območju med Živalskim vrtom Ljubljana in stavbo oddelka za biologijo ljubljanske biotehniške fakultete predvidoma v četrtek in petek izvedla sečnjo oslabelega drevja in spravilo lesa. Dostop do območja bo omejen že z današnjim dnem, so sporočili z ljubljanske občine.