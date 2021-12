Slovenski festival v Bruslju danes v znamenju športa

Bruselj, 1. decembra - Dogajanje v okviru Slovenskega festivala, ki se te dni odvija na krožišču Schuman v evropski četrti v Bruslju, bo danes v znamenju športa. Obiskovalci in športni navdušenci bodo lahko prisluhnili kolesarskemu asu Primožu Rogliču in drugim vrhunskim slovenskim športnikom na pogovoru o športu in njihovih pogledih na športno udejstvovanje.