Vlada z novim projektom na pomoč prašičerejcem

Ljubljana, 30. novembra - Vlada je na današnji seji odbora za gospodarstvo uvrstila v veljavni načrt razvojnih programov 2021-2024 nov projekt finančne pomoči pri reji prašičev v letu 2021. Zanj je načrtovanih do 1,87 milijonov evrov sredstev, izplačila pa so načrtovana za 23. december, so po seji vladnega odbora sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.