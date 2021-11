Mladi niso več odgovorni za največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola

Celje, 30. novembra - Mladi med 15. in 24. letom niso več odgovorni za največ prometnih nesreč pod vplivom alkohola, je glavno sporočilo 5. sezone iniciative Heroji furajo v pižamah. To neslavno prvo mesto so prevzeli vozniki med 25. do 54. letom, največ povzročiteljev prometnih nesreč pod vplivom alkohola pa je starih med 35. in 44. let, so sporočili iz zavoda Vozim.