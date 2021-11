Odbor podprl podaljšanje roka za zaključek zapiralnih del RTH

Ljubljana, 30. novembra - Člani odbora DZ za infrastrukturo so na današnji seji podprli predlog novele zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik (RTH) in razvojnem prestrukturiranju regije, ki podaljšuje rok za zaključek zapiralnih del RTH na konec leta 2023. Strinjali so se, da mora biti to zadnje podaljšanje roka za zaprtje.