Omikron povzroča sive lase vlagateljem na newyorških borzah

New York, 30. novembra - Na newyorških borzah različica novega koronavirusa omikron še naprej zbuja veliko skrbi. Vlagatelji se bojijo, da obstoječa cepiva proti covidu-19 ne bodo učinkovita proti novi različici virusa, kar bi lahko prineslo ponovno zapiranje večjega dela gospodarstva in upočasnitev gospodarske aktivnosti v ZDA in po svetu.