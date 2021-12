Voznikom na voljo prve elektronske vinjete

Ljubljana, 1. decembra - Uporabniki slovenskih avtocest in hitrih cest lahko od danes kupijo e-vinjete, ki bodo po 13 letih vinjetnega sistema pri nas zamenjale cestninske nalepke. Na voljo so le letne e-vinjete in polletne za motorna kolesa, od februarja pa tudi ostale. Cene ostajajo nespremenjene, novost pa je, da letna vinjeta ne bo več vezana na koledarsko leto.