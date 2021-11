NPU vložil kazensko ovadbo zaradi suma pranja denarja in zlorabe položaja pri gospodarski dejavnosti

Ljubljana, 30. novembra - Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so minuli teden na Specializirano državno tožilstvo (SDT) podali kazensko ovadbo za dve fizični in štiri pravne osebe zaradi suma storitve kaznivega dejanja pranja denarja in zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, so navedli na GPU. Kot kaže, gre za novo ovadbo v zadevi Marina.