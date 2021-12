SMG s predstavo Gejm na gostovanju v Sarajevu

Sarajevo, 1. decembra - Slovensko mladinsko gledališče (SMG) te dni gostuje v Bosni in Hercegovini, kjer bo drevi na festivalu Sarajevo Fest uprizorilo predstavo Gejm v režiji Žige Divjaka. Avtorski projekt o tem, kaj se ljudem na begu pred vojno, preganjanjem in revščino dogaja na poti v Evropsko unijo, se bo v Bosni in Hercegovini predstavil po Sloveniji in Hrvaški.