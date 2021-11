Počivalšek zasluge za rast BDP pripisuje podjetjem

Ljubljana, 30. novembra - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek zasluge za gospodarsko rast - ta je bila v tretjem četrtletju na medletni ravni petodstotna - v prvi vrsti pripisuje podjetjem, "ki delajo dobro, in to kljub izjemno zahtevnim razmeram in v nepredvidljivih časih". Izpostavil je tudi partnerstvo med gospodarstvom in vlado.