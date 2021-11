Pripor za 42-letnega vlomilca na Goriškem

Nova Gorica, 30. novembra - Policiste so v nedeljo malo pred 9. uro obvestili, da neznanec vlamlja v kombi v Novi Gorici. Na kraj so odšli policisti, ki so ob prihodu opazili, kako storilec beži proti stanovanjskemu bloku v Kidričevi ulici. A mu ni uspelo zbežati, saj so ga policisti nedaleč stran prijeli, preiskovalni sodnik pa mu je po zaslišanju odredil pripor.