Gajser po razočaranju v tej sezoni napovedal visoke cilje za 2022

Ljubljana, 30. novembra - Tim Gajser, zdaj nekdanji svetovni prvak razreda MXGP in aktualni tretji motokrosist na svetu, je po zanj manj uspešni letošnji sezoni vse misli že usmeril v naslednjo. V pogovorih za spletno stran tekmovanja MXGP in časnik Delo je zaokrožil letošnje dogajanje in pogledal v leto 2022, ko se bo sezona začela že konec februarja.