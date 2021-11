V predsedniški palači in na vladi prejeli sumljivi pošiljki

Ljubljana, 30. novembra - V predsedniški palači in na vladi so zjutraj prejeli pisemski pošiljki s sumljivo vsebino. Posredovali so policisti in gasilci, analiza pristojnega inštituta pa je pokazala, da snovi iz pošiljk niso nevarne zdravju. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.