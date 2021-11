Velenjčani za bolj usklajen potek gradnje tretje razvojne osi

Velenje, 30. novembra - Predstavniki velenjske krajevne skupnosti Škale-Hrastovec in velenjske občine so se v ponedeljek zavzeli za bolj usklajen potek gradnje tretje razvojne osi. Občina si prizadeva, da bi tovorni promet za gradnjo hitre ceste proti Koroški speljali po nasipu med Velenjskim in Družmirskim jezerom.