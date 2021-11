Mediana: Spremembe v zaznavanju ukrepov, za petino premalo ostri

Ljubljana, 30. novembra - V tokratni anketi Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana ugotavljajo spremembe glede zaznavanju ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa med prebivalci Slovenije. Trenutno manj kot tretjina vprašanih meni, da so ukrepi prekomerni in pretirano vplivajo na njihovo osebno svobodo. Petina jih ocenjuje kot premalo ostre.