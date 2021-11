Ministrstvo z javnim razpisom za podelitev koncesij za opravljanje različnih zdravstvenih dejavnostih na sekundarni ravni

Ljubljana, 30. novembra - Ministrstvo za zdravje je objavilo javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v različnih zdravstvenih dejavnostih na sekundarni ravni. Med njimi so čeljustna in zobna ortopedija, zobne bolezni in endodontije in parodontologije v zobozdravstveni dejavnosti ter dermatovenerologija v specialistični zunajbolnišnični dejavnosti.