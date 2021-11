Zlate plakete ljubljanske univerze za izjemne zasluge tudi v boju proti covidu-19

Ljubljana, 30. novembra - Na slavnostni seji senata Univerze v Ljubljani so podelili zlate pakete najzaslužnejšim v boju proti covidu-19. Med drugim so jih prejeli predstojnica infekcijske klinike Tatjana Lejko Zupanc, skupina strokovnjakov za spremljanje in obveščanje o novostih pri zdravljenju covida-19 s fakultete za farmacijo in ekipa sledilnika za covid-19.