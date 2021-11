SKS: Na okrogli mizi o evropski književnosti, njenih temah in dosegu

Ljubljana, 30. novembra - V sklopu virtualnega Slovenskega knjižnega sejma so pripravili okroglo mizo o cirkulaciji evropske literature in finančni podpori EU. Sogovornice so se dotaknile tako uspešnosti slovenskih založnikov v programu Ustvarjalna Evropa in nagrade EU za književnost kot vsebin evropskih avtorjev in tega, kaj je evropska književnost.