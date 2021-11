Pri ljubljanskem živalskem vrtu bodo ta teden izvedli sečnjo

Ljubljana, 30. novembra - V četrtek in petek bodo ob parkirišču med ljubljanskim živalskim vrtom in stavbo oddelka za biologijo biotehniške fakultete oz. med Večno potjo in Jamnikarjevo ulico izvajali sečnjo. Ljubljanska območna enota zavoda za gozdove je za sanitarni posek označila 21 dreves, kar je slabih 60 kubičnih metrov lesa. Parkirišče bo zaprto že v sredo.