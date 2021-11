Velenjski mestni svetniki sprejeli osnutka proračunov za leti 2022 in 2023

Velenje, 30. novembra - Velenjski mestni svetniki so na današnji seji sprejeli osnutka proračunov za leti 2022 in 2023. V osnutku za leto 2022 so skupni prihodki načrtovani v višini 46,1 milijona evrov, odhodki pa naj bi znašali 51,4 milijona evrov. Leta 2023 naj bi bilo 46,5 milijona evrov prihodkov, odhodki pa so načrtovani v višini 47,1 milijona evrov.