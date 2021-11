SBI TOP dopoldne izgubil 0,8 odstotka

Ljubljana, 30. novembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,8 odstotka. Najbolj so se pocenile delnice Krke (-1,67 odstotka) in Zavarovalnice Triglav (-1,36 odstotka). So se pa okrepile delnice NLB, za katere je bilo dopoldne največ zanimanja, in delnice Telekoma.