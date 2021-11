Svet EU in Evropski parlament dosegla dogovor o okrepljenem mandatu ECDC

Ljubljana, 30. novembra - Predstavniki Sveta EU in Evropskega parlamenta so v ponedeljek pozno zvečer sklenili politični dogovor o okrepljenem mandatu Evropskega centra za preprečevanje in nadzor bolezni (ECDC). EU s tem krepi delo ECDC na področjih nadzora, zgodnjega opozarjanja, pripravljenosti in odzivanja na morebitne nove zdravstvene krize.