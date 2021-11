Evropski južni observatorij odkril najbližji črni luknji

München, 30. novembra - Astronomi Evropskega južnega observatorija (Eso) so sporočili, da so odkrili Zemlji najbližji par supermasivnih črnih lukenj do sedaj. Črni luknji, ki se nahajata v galaksiji NGC 7727, v ozvezdju Vodnarja, sta tudi črni luknji z do danes najmanjšo opazovano medsebojno razdaljo.