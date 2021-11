Storitve in trgovina septembra z manjšo prodajo kot avgusta

Ljubljana, 30. novembra - Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v septembru za 0,2 odstotka manjši kot v avgustu. To je prvo zmanjšanje na mesečni ravni po aprilu. Storitve so imele za 0,1 odstotka manjšo prodajo, medtem ko je bila v trgovini za odstotek večja, je danes objavil statistični urad.