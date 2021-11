Ljubljana, 30. novembra - V predsedniški palači in na vladi so zjutraj prejeli pisemski pošiljki s sumljivo vsebino. Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci, sumljivo snov pa bodo analizirali na pristojnem inštitutu. Osebi, ki sta bili izpostavljeni pri odpiranju obeh pošiljk, do zaključka analize v ostajata karanteni, so za STA pojasnili na PU Ljubljana.