Nemško ustavno sodišče označilo delno zaprtje za skladno z ustavo

Karlsruhe, 30. novembra - Nemška vlada je delovala v skladu z ustavo, ko je letos spomladi uvedla omejitev gibanja in stikov, je danes odločilo ustavno sodišče s sedežem v Karlsruheju. Ukrepi so sicer resno vplivali na temeljne pravice državljanov, a so bili v skladu z delom ustave o delovanju v izjemni ogroženosti zaradi pandemije, so dodali.