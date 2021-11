Sneg ponekod po Sloveniji spet povzročal težave

Ljubljana, 30. novembra - Sneg je tudi danes ponekod po Sloveniji povzročal težave. Zaradi novozapadlega snega so predvsem na območjih občin Velenje, Žalec, Kranj, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Podvelka in Zagorje ob Savi posredovali gasilci in druge službe. Aktiviranih je bilo 17 gasilskih enot v 25 dogodkih po Sloveniji, so sporočili z Uprave za zaščito in reševanje.