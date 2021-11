V Kanadi Štuhčeva in Ferkova začenjata sezono v hitrih disciplinah

pripravil Sandi Mladenovič

Lake Louise, 30. novembra - Po moških bodo sezono svetovnega pokala v hitrih disciplinah odprle še alpske smučarke. Od petka do nedelje bo Lake Louise v znamenju dveh ženskih smukov in superveleslaloma. Uradni preizkus proge tekmovalke čaka že drevi po srednjeevropskem času. Na startu treninga smuka, prvega od treh, sta dve Slovenki Ilka Štuhec in Maruša Ferk.