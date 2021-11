Moja Mura zahteva ukrepanje pri kompostarni Ceršak

Gornja Radgona, 30. novembra - V zvezi društev Moja Mura opozarjajo na pretečo nevarnost onesnaženja vodovarstvenih območij in posledično vodnih virov, ki oskrbujejo vodovodni sitem C na apaškem polju in črpališče vode pri Ceršaku. Okoljevarstveniki zahtevajo ukrepanje, ker je v sporni kompostarni Ceršak na Murinem otoku najmanj 100.000 ton odpadkov.