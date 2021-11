Črnogorska policija na meji s Hrvaško zaplenila več kot 37 kilogramov kokaina

Podgorica, 30. novembra - Na črnogorskem mejnem prehodu Debeli breg na meji s Hrvaško sta črnogorska policija in carina v ponedeljek preprečili tihotapljene kokaina. V avtomobilu z albansko registracijo so našli 37,3 kilograma kokaina. Voznika, 55-letnega albanskega državljana, so prijeli, je še isti dan sporočilo črnogorsko notranje ministrstvo.