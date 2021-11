V CD drevi tenorski saksofonist Igor Lumpert z novim projektom

Ljubljana, 30. novembra - V okviru Cankarjevih torkov bo drevi v Klubu Cankarjevega doma nastopil tenorski saksofonist Igor Lumpert z novim projektom in zasedbo. Skupaj z glasbeniki Leom Genovesejem na klavirju, kontrabasistom Philom Donkinom in bobnarjem Ferencom Nemethom bo predstavil projekt I'm the Spirit of the Earth, ki je glasbeno nadaljevanje projekta Upor Zemlje.