V Turčiji zaprli člana opozicije

Ankara, 30. novembra - Turške oblasti so v ponedeljek odredile pripor za obrambnega analitika in enega od ustanoviteljev opozicijske Stranke za demokracijo in napredek (DEVA) Metina Gürcana zaradi obtožb "političnega in vojaškega vohunjenja", poročanje lokalnih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.