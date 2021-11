Po zaključku javne razprave nadaljnja usklajevanja o strateškem načrtu kmetijske politike

Ljubljana, 30. novembra - Kmetijsko ministrstvo je v okviru druge javne razprave o strateškem načrtu skupne kmetijske politike (SKP) 2023-2027 prejelo več kot 80 pisnih pripomb, pobud in vprašanj, ki jih proučuje. Medtem je okoljsko poročilo na okoljskem ministrstvu, kalkulacije, ki jih pričakujejo kmeti, pa so v pripravi, so STA pojasnili na kmetijskem ministrstvu.