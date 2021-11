Vreme: Delno jasno z občasno povečano oblačnostjo

Ljubljana, 30. novembra - Danes bo sprva delno jasno, predvsem sredi dneva in popoldne pa zmerno do pretežno oblačno, gostejša oblačnost bo v vzhodni polovici Slovenije. Popoldne bo marsikje pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo zjutraj bo na Primorskem že pretežno oblačno, dopoldne se bo pooblačilo tudi v osrednji Sloveniji, popoldne pa še na vzhodu. Na Primorskem in Notranjskem bo popoldne začelo rahlo deževati. Jutranje temperature bodo v zatišnih legah od -7 do -4, drugod od -2 do 3, ob morju 7, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem in na vzhodu od 7 do 12 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami. Po nižinah bo sprva večinoma deževalo, popoldne pa se bo meja sneženja ponekod spustila do nižin. Proti večeru bo na Primorskem zapihala burja. Do petka zjutraj bodo padavine povsod ponehale, čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi do naših krajev. Alpe je od severozahoda dosegla oslabljena vremenska motnja. K nam od severozahoda doteka v višinah postopno toplejši in nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. V sredo se bo v Gorskem Kotarju in ob Jadranu ter v sosednjih krajih Italije oblačnost povečala, drugod bo sončno. Pihal bo jugozahodni veter.

Biovreme: Danes in v sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden in v krajih s sončnim vremenom tudi spodbuden.