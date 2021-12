Praznično ponudbo v številnih mestih dopolnjujejo sejmi, a z ograjami in PCT

zbrali dopisniki in notranjepolitično uredništvo STA

Ljubljana, 1. decembra - Praznično ponudbo v mnogih slovenskih mestih dopolnjujejo miklavževi, božični in novoletni sejmi, kjer se lahko obiskovalci posladkajo ali kupijo darila. V skladu z veljavnimi ukrepi morajo biti sejmi ograjeni in dostopni le ob izpolnjevanju pogoja PCT. Ker se lahko to kmalu spet spremeni, ponekod z dokončno odločitvijo o izvedbi sejmov še čakajo.