NIJZ zaradi požara v Vižmarjah svetuje izogibanje onesnaženemu okolju

Ljubljana, 30. novembra - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) zaradi današnjega požara v Vižmarjah prebivalcem svetuje, naj se izogibajo onesnaženemu okolju, dokler območje požara ne bo očiščeno. Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, pa naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.

NIJZ svetuje, naj se prebivalci izogibajo vdihovanju dima ter preprečijo vstop dima v notranje prostore. Gasilci pa svetujejo, da se okoliški prebivalci zaradi onesnaženosti zraka zadržujejo doma in zapirajo okna, so objavili na spletni strani NIJZ.

NIJZ osebam, ki so bile izpostavljene snovem, ki so nastajale pri požaru, svetuje, naj odstranijo prah in onesnaženo obleko ter jo shranijo v plastično vrečko. Izpostavljeno kožo naj operejo z milom in velikimi količinami vode. Nato se naj obrišejo in ponovno izperejo. Osebe, ki so bile izpostavljene dimu in čutijo zdravstvene težave, naj se posvetujejo s svojim zdravnikom.

Svetujejo tudi, da se onesnaženemu okolju izogibajo, dokler ta območja niso očiščena. Če je mogoče, naj preprečijo raznos pepela v neonesnažena območja, tako da zamenjajo obutev, uporabljajo predpražnik in očistijo tačke domačim živalim.

Okoliški prebivalci naj se izogibajo dotikanju izpostavljenih površin in tekočin, ki so povezane s požarom. NIJZ pa priporoča tudi čiščenje površin, ki jih je dosegel dim.

Za lastnike kapnic velja, da pred nastopom padavin preusmerijo vodo iz s požarom onesnaženih lovilnih površin stran od hranilnika za vodo in s tem preprečijo onesnaženje vode. Glede uporabe pitne vode pa naj prebivalci upoštevajo priporočila upravljavca vodovoda oz. Uprave za zaščito in reševanje, so še zapisali na spletu.

Ponoči je zagorelo na Plemljevi ulici v Šentvidu v Ljubljani. Gašenje še vedno poteka, so pa gasilci preprečili širjenje požara. V zrak se še dviga močan temen dim. Na delu je več kot 150 gasilcev. Aktivirali so tudi državni ekološki laboratorij, ki je zaznal povečanje trdih delcev v zraku, drugih strupenih snovi pa zaenkrat niso izmerili.