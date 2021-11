Onesnažen zrak eden ključnih dejavnikov tveganja za rakava obolenja

Ljubljana, 30. novembra - Inštitut za zdravje in okolje ter Evropska zveza za javno zdravje (EPHA) sta pripravila mednarodni spletni dogodek Pot do čistega in bolj zdravega zraka za preprečevanje raka, ki je potekal v sklopu slovenskega predsedovanja Evropski uniji. Na njem so govorili tudi o implementaciji novih smernic o kakovosti zraka Svetovne zdravstvene organizacije.