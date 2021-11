Dončićev trojni dvojček premalo za razpoloženi Cleveland

Dallas, 30. novembra - Slovenski košarkarski as Luka Dončić kljub trojnemu dvojčku ni mogel preprečiti poraza svojih Dallas Mavericks v severnoameriški ligi NBA. Tokrat so bili premočni košarkarji Cleveland Cavaliers, ki so slavili s 114:96. Denver Nuggets so s 120:111 ugnali Miami Heat, statistika slovenskega košarkarja Vlatka Čančarja pa je ostala prazna.