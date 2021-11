Seattle do četrte zmage na zadnjih petih tekmah

Buffalo, 30. novembra - Novinci v severnoameriški ligi NHL, hokejisti Seattle Kraken po slabšem uvodu v sezono igrajo vse bolje. Tokrat so slavili še četrto zmago na zadnjih petih tekmah, ko so v gosteh pri Buffalo Sabres zmagali s 7:4 in skupni izkupiček izboljšali na 8-14. Izkazala sta se Jared McCann in Mason Appleton, ki sta vsak zadela po dvakrat.