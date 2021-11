Vlada za pol leta podaljšala mandat Kandolfu na mestu v.d. glavnega inšpektorja v inšpektoratu za notranje zadeve

Ljubljana, 29. novembra - Vlada je na današnji dopisni seji Marka Kandolfa znova imenovala za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v inšpektoratu za notranje zadeve ter dala soglasje predlogom amandmajev k predlagani noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, so zvečer sporočili iz vladnega urada za komuniciranje (Ukom).