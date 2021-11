Newyorške borze končale v zelenem

New York, 29. novembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Po petkovih padcih, ki jih je povzročil strah pred novo različico koronavirusa omikron, so bili v ponedeljek vlagatelji optimistični, saj sta podjetji Pfizer in Johnson & Johnson sporočila, da že pripravljata formulo proti novemu sevu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.