Ministri za kulturo EU za podporo evropskemu medijskemu sektorju

Bruselj, 30. novembra - Ministri za kulturo EU so na današnjem zasedanju v Bruslju poudarili pomen kulturne dediščine v okviru trajnostnega razvoja in boja proti podnebnim spremembam. Zavzeli so se tudi za ukrepe v podporo evropskemu avdiovizualnemu in medijskemu sektorju, ki ga je močno prizadela pandemija covida-19.