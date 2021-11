Za Kustečevo sprejetje resolucije o evropskem modelu športa zgodovinski dan za šport

Bruselj, 30. novembra - Ministri EU, pristojni za šport, so danes v Bruslju podprli evropski model športa, ki med drugim poudarja solidarnost, odprtost tekmovanj in dostopnost športa za vse. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je sprejetje resolucije označila za "zgodovinski dan za šport in Evropsko unijo".