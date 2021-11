Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 11.)

Ljubljana, 29. novembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o novih okužbah s koronavirusom v Sloveniji in o delovnem obisku predsednika Boruta Pahorja v Srbiji in Kosovu. Poročale so tudi o raziskavi Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana, v kateri so merili zadovoljstvo javnosti s političnimi strankami in o oblikovanju evropskega novinarskega središča.