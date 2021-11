Večer o sodnih postopkih (30. 11.)

Maribor, 29. novembra - Elizabeta Planinšič v komentarju Na začetku piše, da je minilo enajst let in pol od aretacij, s katerimi so policisti razbili mednarodno narko tolpo, ki se je je tudi v Sloveniji prijelo ime Balkanski bojevnik. Kot izpostavi, smo, kar se tiče sodnih postopkov, po več kot desetletju znova na začetku. S to izjemo, da se sedaj mudi.