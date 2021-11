Jack Dorsey odstopil s položaja glavnega izvršnega direktorja Twitterja

New York, 29. novembra - Glavni izvršni direktor Twitterja Jack Dorsey je kmalu po objavi televizije CNBC o njegovem skorajšnjem odstopu s položaja novico potrdil in sporočil, da je odstopil. Na položaju ga je že zamenjal glavni tehnološki direktor podjetja Parag Agrawal. Dorsey ostaja v upravnem odboru do konca mandata leta 2022.