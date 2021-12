Decembrski sejem ilustracije tokrat na Vodnikovi domačiji in na spletu

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 1. decembra - Decembrski sejem ilustracije na Vodnikovi domačiji v Šiški bo po lanski spletni letos potekal v hibridni obliki. Dopoldne so ga odprli na spletu, popoldne pa ga bodo ob omejenem številu obiskovalcev še v galeriji domačije. Po besedah vodje sejma Maše Žmitek se je spletni del izkazal za uspešnega, saj so ilustracije dosegle več obiska in naročil.