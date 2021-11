Na Otoku v bitki z omikronom širijo cepljenje s tretjim odmerkom

London, 29. novembra - V Veliki Britaniji bo cepljenje s tretjim poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 odslej dostopno vsem odraslim, je danes sporočilo strokovno svetovalno telo britanske vlade. Razširitev cepljenja s starejših od 40 let na vse, ki so starejši od 18 let, je že potrdil tudi britanski minister za zdravje Sajid Javid.