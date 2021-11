Finance o populizmu v politiki (30. 11.)

Ljubljana, 29. novembra - Petra Sovdat v komentarju Pogovoriti se moramo. O politični dostojnosti piše, da je politika vedno bila populizem. V zadnjih letih pa dobiva še dodatne dimenzije, ki so vse grše in ne prinašajo nič dobrega. Izpostavi, da med drugim lahko opazujemo brutalno kadrovanje s povsem neprimernimi kadri v politiki, gospodarstvu in tudi pravosodju.