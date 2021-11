Janša in Poklukar sta s predstavniki mladih zdravnikov in Fidesa o plačah

Ljubljana, 29. novembra - Premier Janez Janša in minister za zdravje Janez Poklukar sta se danes srečala s predstavniki mladih zdravnikov, nato pa še s predsednikom sindikata Fides Konradom Kuštrinom. Slednji je za STA pojasnil, da so iskali "možnosti glede korigiranja plačnega sistema", po navedbah mladih zdravnikov pa so govorili o novonastalih plačnih nesorazmerjih.